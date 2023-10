Passaporti | ‘Open Day’ nei commissariati catanesi

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 La Divisione P.A.S.I., ubicata in viale Africa, e iDistaccati di Acireale, Adrano e Caltagirone, al fine di soddisfare le esigenze della numerosa utenza, sabato 21 ottobre 2023, in orario antimeridiano, effettueranno un servizio straordinario di apertura degli sportelli, finalizzato alla ricezione delle istanze di rilascio di passaporto, c.d. “OPEN-DAY”. L’utenza che vorrà usufruire di questo servizio straordinario dovrà presentarsi tra le ore 8:00 e le ore 14:00, munita di tutta la documentazione necessaria, prevista dalla legge, per il rilascio del passaporto, nonché di un documento di identità in corso di validità e di n° 2 fotografie, conformi a quanto prescritto (tutte le informazioni sono, comunque, consultabili sulla piattaforma passaportonline.poliziadistato.it). L’ingresso, specificatamente per quanto ...