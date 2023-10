(Di martedì 17 ottobre 2023)IVA, confermata la rateizzazione deldell’. Il testo del decreto legge collegato alla Legge di Bilanciorinvia i pagamenti del 30 novembre. A beneficiarne però saranno soltanto i titolari di partita IVA sotto la soglia di ricavi o compensi di 170.000 euro, che potranno versare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 16o mediante rateizzazione, da completare entro il mese di maggio. Si crea quindi un doppio binario: ladelresta ancorata al 30 novembre 2023 per leIVA sopra la soglia fissata dal decreto collegato alla Manovra, ma non solo. Stessa data da monitorare anche per il versamento dei ...

... secondodi credito debito bilanciate tra connazionali cinesi inseriti in un circuito ... dediti a sistematiche frodicon l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, con bonifici all'...

Partite Iva, subito gli acconti a rate per oltre metà degli autonomi. Possibile rincaro per l'imposta di successione NT+ Fisco

Partite IVA, scadenza il 16 gennaio 2024 per il secondo acconto IRPEF. Esclusi i contributi INPS Adnkronos

Tra le misure fiscali approvate dal governo c’è anche il rinvio a gennaio 2024 dell’acconto Irpef di novembre per le partite Iva fino a ...Mi avete scritto in tanti – come immaginavo – sulla carneficina a cielo aperto in corso nell’estremo Est del mondo mediterraneo, che poi sarebbe il nostro mondo fino dai secoli antichi. La mia ho prov ...