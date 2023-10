Papa Francesco | viviamo una guerra mondiale a pezzetti

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 17 ottobre 2023) “A volte quando mi sentono dire le cose che ho scritto nelle encicliche sociali, dicono che ilè comunista. Non è così. Ilprende il Vangelo e dice quello che dice il Vangelo”. E’ una delle dichiarazioni contenute nell’intervista cheha rilasciato all’agenzia di stampa argentina Telam. Un’intervista a tutto tondo in cui il Pontefice affronta vari temi e si sofferma sulla. “Non si può raggiungere una sicurezza parziale, di un paese, se non è una sicurezza globale, di tutti. Non si può parlare di sicurezza sociale se non c’è una sicurezza universale, o se è in procinto di diventare universale”. “Credo che il dialogo non possa essere solo nazionalista, è universale, soprattutto oggi con tutti i mezzi che esistono per comunicare. Per questo parlo di dialogo universale, di ...