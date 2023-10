Papa Francesco | il digiuno e la pace La riflessione di Cristiano

Leggi su formiche

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’idea di fare di oggi, 17 ottobre, un giorno diper lae la riconciliazione, lanciata dal Patriarca latino di Gerusalemme e condivisa dalla Conferenza Episcopale Italiana a mio avviso ci libera da un condizionamento: ritenere determinante soltanto l’influenza esercitata dalle religioni sui popoli che le seguono e non vedere l’altrettanto importante influenza esercitata dai popoli sulle loro religioni. Così si può arrivare a credere nell’esistenza di uno scontro di civiltà. Davvero? Quando nacque quasi dal nulla, improvvisa, la civiltà islamica ben presto si presentò nei panni della più tollerante, ovviamente per i parametri del tempo. Sentendosi padroni del presente e del futuro, con il vento in poppa, quei popoli al loro apogeo portarono al suo apogeo anche l’islam. Poi, con l’emergere della modernità, arrivò l’apogeo europeo, culturale ...