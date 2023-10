Paolo Masella a rischio squalifica? La frase incriminata VIDEO

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) La puntata del 16 Ottobre del Grande Fratello 2023 ha sconvolto il pubblico nel profondo. L’abbandono di Heidi Baci, infatti, ha scatenato la furia del popolo del web. C’è chi ha dato la colpa a Massimiliano Varrese, per via del suo atteggiamento, è chi ritiene che sia stato il padre a spingerla a prendere una simile decisione. Ad ogni modo, anche i concorrenti sono apparsi piuttosto turbati dall’accaduto. Si sono lasciati andare a duri sfoghi che hanno messo in evidenza le loro diverse posizioni. A catturare l’attenzione è stata unapronunciata da. Molti, infatti, l’hanno accusato di aver bestemmiato. Potrebbe interessarti: Ecco come guardare la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello 2023. GF 2023,: ...