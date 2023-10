Pallone d' oro a Leo Messi? Una rapina | esplode la rivolta contro la Pulce

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dalla Spagna sono sicuri: il prossimod'oro sarà, ancora una volta, assegnato a Lionel. Secondo il quotidiano Sport, France Football assegnerà il prestigioso premio per l'ottava volta al fenomeno argentino. E, in questo caso, potrebbe trattarsi di una novità assoluta. Per la prima volta nella storia, il riconoscimento verrà consegnato nelle mani di un calciatore che non milita in un campionato europeo. L'ex Barcellona, infatti, si è trasferito la scorsa estate all'Inter Miami del patron David Beckham. Dopo due stagioni non indimenticabili trascorse sotto la Tour Eiffel. Ild'oro verrebbe assegnato aprincipalmente in virtù del Mondiale conquistato in Qatar con la sua Nazionale. L'argentino infatti è stato premiato come il miglior giocatore del torneo, grazie ai suoi sette gol e tre assist ...