Pallanuoto | la Pro Recco batte di misura l’Olympiacos e resta in testa a punteggio pieno in Champions League

(Di martedì 17 ottobre 2023)la Pronella2023-2024 dimaschile: i liguri, campioni in carica, nella terza giornata del Girone B superano di, per 12-11, i greci delnel match giocato a Chiavari. Nel primo quarto l’inizio è pessimo per i liguri, che si ritrovano sotto 0-3 dopo meno di 4’30”, poi un rigore di Fondelli sblocca la Pro, che rimonta e trova il 3-3 a 5? dal primo intervallo. Nel secondo parziale si va avanti ancora a strappi, conche scappa sul 3-5 ed i liguri che rientrano sul 5-5. I greci si riportano sul 5-7, ma la Prorisponde con tre reti di fila e Condemi a 3? dal secondo intervallo griffa il primo ...

Due squadre guidano il campionato di serie A1 di: si tratta diRecco e Trieste, vittoriose rispettivamente a Roma e Bologna, che dopo quattro partite sono a quota 12 a punteggio pieno. Seguono Savona e Telimar Palermo con i siciliani ...

Un primo quarto in equilibrio, poi il netto successo: il Brescia, nella terza giornata del Girone A della Champions League 2023-2024 di pallanuoto, passa per 17-78 in casa dei romeni dello Steaua Buca ...