Pallanuoto | Champions League | Brescia vince contro lo Steaua Bucarest | Pro Recco ok

(Di martedì 17 ottobre 2023) Vittoria netta diche batte 17-8 (3-3, 5-0, 5-3, 4-2) in casa laBucharest nella terza giornata del Gruppo A di. I romeni tengono fino al 3-3 che chiude la frazione d’apertura. La compagine italiana piazza il parziale decisivo di 6-0 con le doppiette di Irving e Alesiani, e i gol di Lazic e Del Basso che valgono il determinante 9-3 a tre minuti dalla fine della terza frazione. La squadra di Bovo sale al secondo posto con 5 punti, a meno uno dai serbi del Novi Beograd che conducono a punteggio pieno. Successo di misura, invece, della Pro, che piega i greci dell’Olympiacos per 12-11 (3-3, 5-4, 3-3, 1-1) e resta in testa alla graduatoria del Gruppo B a punteggio pieno. SportFace.

Un primo quarto in equilibrio, poi il netto successo: il Brescia, nella terza giornata del Girone A della Champions League 2023-2024 di pallanuoto, passa per 17-78 in casa dei romeni dello Steaua Buca ...Tornano le coppe europee. Settimana intensa che si apre con la terza giornata di Champions League maschile. Si comincia con Steaua Bucarest-AN Brescia, in diretta su Sky Sport Max e si prosegue alle 1 ...