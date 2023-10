Palermo | si indaga sulla morte del piccolo Francesco di 4 anni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 17 ottobre 2023) . Disposta l’autopsia sul corpo del bambinoè il bimbo di quattro morto ieri mattina, 16 ottobre, in una casa rurale a Petralia Soprana in contrada San GiovSgadari, in provincia di. In un primo momento si è pensato che la causa del decesso fosse da attribuire ad una perdita di gas. I vigili del fuoco hanno accertato la presenza di una micro perdita ad una bombola di gas, ma questo non giustificherebbe ladel bambino. Per questo motivo, la procura ha richiesto l’esame autoptico. Solo l’autopsia potrà dare delle risposte definitive. Come accertato dal medico legale non ci sono segni di violenza sul corpo del. Il bimbo aveva avuto problemi respiratori causati da una brutta influenza, questo potrebbe essere alla base del decesso. I carabinieri hanno sentito i genitori e ...