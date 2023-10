Pagamento tassa occupazione spazi | Federconsumatori Benevento | “Problema del sistema”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Antonio Barletta, presidente di. La scrivente Associazione in seguito a quanto segnalatoci da diversi utenti aveva chiesto un incontro urgente in merito ai tanti avvisi ricevuti per il mancatodelladie Aree pubbliche, relativi all’anno 2018.Dalle varie segnalazioni pervenuteci, questa Associazione, acquisisce che una buona percentuale ha regolarmente pagato, nei tempi dovuti. Pertanto presupponeva che, probabilmente, ildi controllo era insufficiente a monitorare il tutto.Ladiper trasparenza ai propri associati e utenti intendeva avere chiarimenti in merito ...