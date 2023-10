Ostigard | “Partenza Kim? Dispiaciuto | ma ne ho avuto vantaggio Lo scudetto non sarà facile”

(Di martedì 17 ottobre 2023)ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato delladi, della trattativa sul suo arrivo in azzurro e delloL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Commenta per primo Nelle difficoltà del Napoli c'è la coppia difensiva composta da Natan eche ha messo in campo prestazioni interessanti nell'ultimo periodo. Il centrale norvegese .... ...

Ostigard sulla partenza di Kim: «È indubbio che sia stata positiva ... IlNapolista

Ostigard: "Difficile rivincere lo Scudetto ma abbiamo voglia di restare ... Radio Kiss Kiss Napoli

In casa Napoli parla Leo Ostigard: il difensore non nasconde la positività dell'addio di Kim per lui e ammette un un livello di squadra inferiore ...Nelle difficoltà del Napoli c'è la coppia difensiva composta da Natan e Ostigard che ha messo in campo prestazioni interessanti nell'ultimo periodo. Il centrale norvegese ha rilasciato un'intervista a ...