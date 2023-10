Ostia | Ferrara M5s | “Bene blitz antidroga a Lotti | ora investire su giovani e imprese”

Leggi su italiasera

(Di martedì 17 ottobre 2023) “Con ildi oggi le istituzioni hanno dimostrato di essere presenti a: il mio grazie va alle Forze dell’ordine per l’intervento contro il traffico di droga ai. Ora però dobbiamo togliere il terreno sotto ai piedi della criminalità, investendo sul territorio e sulle prospettive di crescita, così come abbiamo fatto con i Mondiali di skateboard. Questo è il miglior supporto che possiamo dare alle Forze dell’ordine e ai magistrati, creando nuove opportunità per ie per lesane, che sono la stragrande maggioranza. La parola d’ordine è continuità!” Così, in una nota, il Rappresentante al Consiglio Nazionale M5S per la Circoscrizione Centro Italia e Vicepresidente dell’Assemblea Capitolina, Paolo. Max L'articolo proviene da Italia Sera.