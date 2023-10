Orphan Black | Echoes | Krysten Ritter nel trailer della nuova serie

Il teaser trailer di Orphan Black: Echoes promette "una copia dell ... Fantascienza.com

Orphan Black: Echoes, i cloni sono tornati nel primo trailer della ... Best Movie

La serie spin-off, in arrivo nel 2024 per AMC, avrà come protagonista Krysten Ritter. - Leggi tutto l'articolo e guarda il video su Fantascienza.com ...Orphan Black: Echoes, lo spin-off della serie originale, si svela nel primo teaser pubblicato giovedì in cui appare una terrorizzata Krysten Ritter.