Oroscopo Paolo Fox mercoledì 18 Ottobre 2023 | Ariete in amore

Leggi su zon

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’diFox per oggi,18Tempo di passioni nuove. Questo cielo è valido per amare, cambiare, trovare… fascino in aumento. Toro La tua inquietudine è dovuta a questioni irrisolte, che siano professionali, per il condominio o per la casa. Gemelli Nelle storie in cui ci sono stati problemi non bisogna rivangare il passato. Oggi la Luna opposta chiede consiglio. Cancro Ti prenderai una bella soddisfazione, soprattutto se in passato ci sono state persone che hanno cercato di ostacolarti. Leone Le tue convinzioni sono giuste, ma dovrai arrabbiarti per farti valere. Un successo è in arrivo. Fascino. Stanchezza serale. Vergine Nuovi amici, amori, gratificazioni professionali: peccato solo che questa giornata nasca con qualche dubbio di ...