Orlando | «Conte sì a Roma o Napoli Non sono però come l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di martedì 17 ottobre 2023) Antonioè ancora senza squadra, ma cisocietà che lo seguono. Massimone parla su TMW Radio ritornando alle vecchie esperienze. FUTURO – Massimoparla del futuro dell’ex tecnico nerazzurro: «Un grande allenatoreAntonionon può non considerare due piazze del genere. Vero che non vincono quanto Inter e Juventus,hanno una passione incredibile. Penso che sia meglio per la, il dopo Mourinho sarà così difficile che ci vuole un allenatore con coraggio. Aquello sicuramente non manca» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente ...