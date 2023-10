Operazione antiterrorismo a Milano | arrestati due appartenenti all’Isis

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un cittadino egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane sono statiquesta mattina acon l’accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo, nell’ambito di un’della Polizia di Stato, coordinata dalla procura della Repubblica di(Direzione distrettuale antimafia e). I due– come comunicato in una nota dal procuratore capo diMarcello Viola – erano “estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitali per conto dell’Isis, mettendosi a disposizione dell'organizzazione terroristica e finanziando ‘cause di sostegno’ del sedicente Stato islamico, al quale avrebbero prestato ...