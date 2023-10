Operazione Antidroga | 58 Arresti tra Italia e Spagna con Sequestri anche nel Teramano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 17 ottobre 2023) Teramo - Un'importantecongiunta tra le autoritàne e spagnole ha portato all'arresto di 58 individui nel contesto di un'indagine sul traffico internazionale di stupefacenti. Le azioni di contrasto hanno coinvolto 400 finanzieri in, con esecuzioni di 46 ordinanze di custodia cautelare, di cui 33 in carcere e 13 ai domiciliari, oltre a 12 fermi per indiziato di reato. Le misure sono state emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari di Milano su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (D.D.A.). Le perquisizioni sono state effettuate in diverse provincene, tra cui Milano, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantova, Torino, Alessandria, Asti, Prato, Roma, Teramo, Catania e Salerno, nonché in, con il supporto del Servizio Centrale ...