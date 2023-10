Onyx BOOX annuncia Note air3 C e Tab Ultra C Pro

(Di martedì 17 ottobre 2023)è lieta dire il lancio diC eTabC Pro, accompagnati dall’ultima versione del firmwarev3.5International, azienda leader nel settore della produzione di dispositivi elettronici dotati di schermo E Ink, hato oggi il lancio di due innovativi prodotti volti a potenziare l’esperienza di lettura e creatività per i propri clienti. Il primo,C, rappresenta il nuovo bloccoE Ink a colori, mentre il secondo,TabC Pro, solleva l’esperienza di lavoro con schermo E Ink a un livello superiore. Entrambi i modelli ...

2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo Notizie Relazionate Articolo AndroidPalma, disponibile il mobile ePaper da 6,13' pollici basato su Android 35 19 Settembre 2023

Onyx annuncia Boox Tab Ultra C Pro e Note Air3 C: specifiche e ... HDblog

Tante novità per BOOX: il più apprezzato quaderno digitale ora è a colori SmartWorld

Onyx BOOX annuncia il lancio di BOOX Note air3 C e BOOX Tab Ultra C Pro, accompagnati dall'ultima versione del firmware BOOX v3.5.Gli influencer occupano un ruolo sempre più rilevante nella vita quotidiana degli italiani, non solo Gen Z e Millenials: ecco la ricerca ...