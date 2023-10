Omicidio al semaforo | l’imputato | “Non volevo fargli male | non l’ho urtato con intenzione”

(Di martedì 17 ottobre 2023) Montello. “Io nondel. Lui ha alzato la gamba per colpire la portiera della mia macchina, si è sbilanciato e a quel punto c’è stato il contatto. Ho visto che cadeva ma ho avuto paura e me ne sono andato”. Vittorio Belotti, dal banco degli imputati nel processo che lo vede accusato dell’di Walter Monguzzi, ricostruisce quanto accaduto il 30 ottobre 2022, giorno in cui la vita del motociclista 55enne si è interrotta sull’asfalto di via Papa Giovanni, a Montello. “Quella mattina mi sono alzato presto e verso le 6 sono uscito per andare a caccia con un amico. Sono rientrato a casa intorno alle 11, ho preparato della carne alla griglia che ho mangiato insieme a mia moglie e verso le 12.30 sono uscito di nuovo – spiega il magazziniere -. Dovevo incontrarmi con l’amico, mio fratello e un’altra ...

589 - bis (stradale o nautico). - Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona ... 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il...

