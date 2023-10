Olimpiadi | governo nel caos sulla pista da bob | Tajani rilancia Cesana | ipotesi già bocciata E Zaia annuncia battaglia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) “mancata realizzazione dellada bob a Cortina, ilè sempre più in confusione. Il ministro Andrea Abodi venga alle Camere a riferire su quella che sta diventando una farsa“. Difficile dare torto alla senatrice Aurora Floridia di Alleanza Verdi e Sinistra, che conferma l’impressione di unincapace di trovare una linea unitaria sul tema delleinvernali 2026 addirittura nei suoi massimi vertici. Da una parte il presidente del Coni Giovanni Malagò ha comunicato al Cio, in India, che non ci sono né i soldi né il tempo per costruire lo Sliding Centre di Cortina, un’opera da almeno 124 milioni di euro, che avrebbe richiesto un ulteriore finanziamento di una cinquantina di milioni. Per questo si deve andare all’estero.stessa linea si sono espressi ...