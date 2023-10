Olimpia Milano-Olympiacos oggi in tv | orario d’inizio | programma | streaming | Eurolega basket

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ancora caccia alla prima vittoria stagionale per l’in. Dopo la sconfitta in casa del Fenerbahce e il rinvio al 31 ottobre della sfida con il Maccabi Tel Aviv, gli uomini di Ettore Messina si trovano davanti l’finalista pochi mesi fa. Sono due le partite disputate dal club del Pireo infinora: dopo la vittoria nel derby sul Panathinaikos a OAKA è giunta la sconfitta casalinga con il Barcellona. In campionato, invece, successi con Aris Salonicco e AEK Atene. Record di 2-1 in Serie A invece per, che ha assommato i successi su Treviso e Reggio Emilia inframmezzati dalla sconfitta a Napoli. Se sul frontequalche problema di infermeria c’è, meno sono invece (almeno potenzialmente) per i biancorossi di ...