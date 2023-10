Olimpia Milano-Olympiacos | Eurolega | ultime e diretta TV

(Di martedì 17 ottobre 2023) Questa sera alle 20.45, al Mediolanum Forum, l’ospita l’nella sfida valida per la terza giornata di. Torna dunque a calcare il campo ‘europeo’, dopo la sosta forzata per un turno considerato che avrebbe dovuto affrontare il Maccabi Tel Aviv, ma non è stato possibile per ovvie cause di forza maggiore. Così si ritrova davanti un appuntamento importantissimo contro una delle giganti del torneo quale è la squadra greca. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match: leCrediti foto: ...

Il programma, l'orario e come vedere in diretta- Olympiacos , sfida valida come 3giornata dell' Eurolega 2023/2024 di basket . Torna in campo la formazione di coach Messina, dopo il rinvio della partita della scorsa settimana contro ...

Repubblica titola: Olympiacos e poi il Real. Uno-due super per l’Armani RealOlimpiaMilano

Eurolega: Olimpia Milano sfida l'Olympiacos Quotidiano Sportivo

Johannes Voigtmann ha raccontato la propria gioia di essere diventato campione del mondo a settembre con la Germania e la ripartenza per la nuova stagione senza staccare la spina neanche per ...Milano esordisce al Forum d'Assago in Eurolega. Dopo il rinvio della partita della scorsa settimana contro il Maccabi Tel Aviv per l'acuirsi del conflitto israelo-palestinese, la squadra di Messina ...