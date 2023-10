Nuovo arresto per Greta Thunberg a Londra Bloccato l’accesso all’hotel che ospita i big del petrolio

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023)è stata arrestata a: a riportare la notizia è l’agenzia Reuters. L’attivista green, icona della sinistra ‘planetaria’ e coccolata dagli ambientalisti rossi di casa nostra, ha partecipato a una protesta contro l’Energy Intelligence Forum. Che per tre giorni riunisceInterContinental Park Lane i vertici dei colossi petroliferi mondiali come TotalEnergies e Shell.perIn alcuni filmati apparsi sui social e pubblicati dal Daily Mail si vede la 20enne svedese sorridente, mentre viene presa in custodia dagli agenti. La polizia ha reso noto anche di aver fermato altre cinque persone per averl’autostrada. Alcune centinaia di manifestanti hanno ...