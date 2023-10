Nuovo allarme bomba alla regia di Versailles | evacuazione in corso

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il Palazzo diin Francia è stato nuovamente evacuato nel primo pomeriggio di oggi, dopo un, e rimarrà chiuso tutto il giorno, ha appreso l’AFP. “Per motivi di sicurezza, il Palazzo dievacuerà i visitatori e chiuderà le sue porte oggi”, ha annunciato l’istituzione sul suo account X (ex Twitter). Il castello era stato evacuato sabato pomeriggio dopo che la minaccia di unaè arrivata attraverso un messaggio anonimo sul sito moncommissariat.fr, mentre la Francia vive nel timore di attentati. ALERTE INFO – Le Château de #a été une nouvelle fois évacué en raison d’une alerte à la bombe. Les démineurs sont en route. (AFP/BFMTV) pic.twitter.com/xba8WIbT8A — Mediavenir (@Mediavenir) October 17, 2023

Bruxelles: ucciso l'attentatore, si cercano altri due. Massima allerta a Lille per Francia-Scozia - Nuovo allarme bomba a Versailles, evacuazione in corso - Nuovo allarme bomba a Versailles, evacuazione in corso RaiNews

