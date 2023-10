Nuovo allarme bomba alla reggia di Versailles | evacuazione in corso

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il Palazzo diin Francia è stato nuovamente evacuato nel primo pomeriggio di oggi, dopo un, e rimarrà chiuso tutto il giorno, ha appreso l’AFP. “Per motivi di sicurezza, il Palazzo dievacuerà i visitatori e chiuderà le sue porte oggi”, ha annunciato l’istituzione sul suo account X (ex Twitter). Chers visiteurs, Pour des raisons de sécurité, le château deévacue les visiteurs et ferme ses portes ce jour, mardi 17 octobre. Nous vous remercions de votre compréhension. pic.twitter.com/4R9NlVhIos — Château de(@C) October 17, 2023 Il castello era stato evacuato sabato pomeriggio dopo che la minaccia di unaè arrivata attraverso un messaggio anonimo sul sito ...

Tre giorni fa una nuova allerta

Nuovo allarme bomba a Versailles, evacuazione in corso - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Nuovo allarme bomba alla reggia di Versailles, vicino a Parigi. L'evacuazione è in corso. Già tre giorni fa la reggia era stata evacuata per un'allerta alla bomba.