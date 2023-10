Nuovi asfalti in arrivo per le vie di Seriate | intervento di 270mila euro

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023). Si metterà presto mano a diverse vie cittadine per rifarne glie il manto fonoassorbente, così da salvaguardare la sicurezza stradale e migliorare la mitigazione acustica. Il progetto, dell’importo complessivo di 270 mila, prevede il rifacimento dell’intero cassonetto stradale e la stesura dell’asfalto fonoassorbente in Corsopa, la posa del nuovo tappetino d’usura di un tratto di via Comonte, il rifacimento dell’intero cassonetto stradale di via Basse, del tappetino d’usura di via Donizetti, nuova fresatura e stesura del tappetino d’usura sul ponte di via Cerioli e vie limitrofe. “A seguito di numerose segnalazioni e di interventi di manutenzione ordinaria dovuti alla formazione di buche, ora è necessario eseguire ...