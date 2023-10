Notte delle edicole | anche a Salerno una luce per i giornali cartacei VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutosi celebrerà questa sera come in tutta Italia la ““, l’iniziativa di protesta promossa dal sindacato nazionale giornalai italiani per illuminare la crisi del settore. I giornalai che hanno aderito lasceranno le insegne illuminate sino alle 22.30. E come spiega Giovanni Gioia, edicolante di Fratte ache parteciperà all’iniziativa troppehanno chiuso e stanno chiudendo. La protesta si rivolge in modo particolare al mondo degli editori che starebbe favorendola vendita deionline. Il 21 ottobre ci sarà un’altra iniziativa nazionale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.