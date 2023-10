Noto per terrorismo | Non era minaccia concreta Gli errori della sicurezza sul killer di Bruxelles

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il sospetto attentatore, secondo i media, eraalle autorità tunisine per dei fatti legati ad attività tstiche. Ma per il ministroGiustizia belga non rappresentava unae imminente"

al pubblico televisivola sua partecipazione come concorrente al programma Rai 'Ballando sotto le stelle' nel 2014, negli ultimi anni la sua notorietà era legata soprattutto alle nozze trash ...

"Noto per terrorismo", "Non era minaccia concreta". Gli errori della ... ilGiornale.it

Chi è Abdesalem Lassoued, l’attentatore di Bruxelles: “Radicalizzato e noto agli 007” Il Fatto Quotidiano

Roma, 17 ott. (askanews) – La presenza dei cittadini stranieri residenti in Italia si è attestato, al 1° gennaio 2023, a 5.050.257, in lieve aumento rispetto ai dati definitivi riferiti all’anno prece ...Per i professionisti, dunque ... nei primi sei mesi del 2023 - spiegano i notai - è in linea al dato del primo semestre 2022 (170.597 euro, al confronto con i 172.171 euro del primo semestre 2022)".