Non è mai esistito uno stato autonomo chiamato Palestina

(Di martedì 17 ottobre 2023) Gentili professori Becchi e Zibordi, vorrei ringraziarVi innanzitutto per l’interesse dimostrato verso quanto da me scritto su questo sito. Poiché Vi vedo accesi di notevole zelo su questa questione proverò, non essendo io uno storico per professione, a rispondere alle Vostre osservazioni in base alla mia (non scarsissima) conoscenza della materia. Premesso che, come ha ben scritto Claudio Vercelli, lui sì autentico storico, in apertura di un saggio proprio su questo tema, la storia non parla mai da sé ma è fatta da voci diverse che tentano di consegnarle un senso. Dunque non una sola e univoca visione dei fatti è sempre possibile, tuttavia ci proviamo. Cominciamo dai dubbi da Voi sollevati circa la popolazione del territorio palestinese all’alba dell’immigrazione ebraica. Come Voi noterete leggendo attentamente il mio scritto, gentili professori, non ho mai affermato che, al momento ...