Non basta essere madri | bisogna esserlo di due figli | il modello Meloni in manovra ricalca Orban

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 ottobre 2023) di Alessandra Minello* Non serve una fine visione antropologica per cogliere l’impostazione culturale che ci accompagna ormai, di Legge di Bilancio in Legge di Bilancio, nella sovrapposizione tra i concetti di donna e di madre. Per esserne consapevoliascoltare le parole scelte con cura, e sempre ribadite dalla Premier, che d’altronde dell’donna e madre ha fatto il suo brand. Quest’anno, però, il livello dell’asticella si è alzato: non, manecessariamentedi almeno due, per aver offerto un sufficiente “contributo alla società”. Nessun cambio di rotta, quindi, quando ieri a Palazzo Chigi è stata approvata la bozza di legge di Bilancio per il 2024. Un’impostazione che si spinge sempre più verso una ...