(Di martedì 17 ottobre 2023) Non è un mistero che in tempo di guerra le informazioni vadano verificate con un livello di attenzione esponenzialmente maggiore, soprattutto le notizie che arrivano da posti lontani e che sono filtrate unicamente dalla piazza virtuale dei social network. Un esempio è ildi cui parliamo oggi, che secondo alcuni utenti raffigurerebbe dei «, intenzionati a chiedere l’apertura delle frontiere per consentire ai palestinesi di partecipare alla Battaglia di Defla e alla jihad del Diluvio di Al-Aqsa contro i sionisti». Vediamo perché questa caption è fuorviante. Per chi ha fretta: La clip che secondo diversi utenti raffigura i «» mentre «si recano con le loro auto al confine cone chiedono ...

Non è un mistero che in tempo di guerra le informazioni vadano verificate con un livello di attenzione esponenzialmente maggiore, soprattutto le notizie che arrivano da posti lontani e che sono ...

No! Questo video non riprende dei «beduini egiziani» diretti a Gaza Open

Fratelli d'Italia contro la schwa: "L'inclusività non è questo, no al ... il Resto del Carlino

Notarstefano (Azione Cattolica): «Invocare la pace, sì. Ma anche educare alla pace e alla giustizia, essere cittadini attivi, partecipare alla vita democratica per contrastare le violenze» ...Ha raggiunto quota 23mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Vincenzo Ruggiero del Coordinamento campano per l’acqua pubblica per dire no all ...