No all’ampliamento dell’inceneritore di Acerra! Una terra che già subisce un disastro ambientale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sono ancora commosso dall’intensa partecipazione di popolo alla manifestazione unitaria ad Acerra, svoltasi sabato, contro l’apertura della quarta linea del maxi inceneritore: la linea sarebbe in grado di portare la quantità incenerita dalle attuali 770mila tonnellate a circa 900mila tonnellate al giorno su 4 linee di incenerimento, con un incasso giornaliero per il gestore A2a non inferiore a 500mila euro al giorno. Ribadisco le considerazioni tecniche che rendono un olocausto sanitario tale ampliamento, mascherato da “ruota di scorta” per manutenzione degli altri tre “forni” di incenerimento già attivi dal 2009. La Campania, oggi, in termini di percentuali di incenerimento per un totale di meno di 6 milioni di cittadini regionali, è terza in Italia con una percentuale di incenerito rsu pari al 28. 6 %, dietro soltanto alla Lombardia con il 39.6 % ed alla Emilia Romagna con 32,9%. ...