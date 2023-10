Nissan Hyper Tourer | un concept PER il futuro della mobilità premium

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 ottobre 2023) YOKOHAMA (GIAPPONE) (ITALPRESS) –presenta l’, il terzoserie diEV svelati dalla Casa giapponese in vista del Japan Mobility Show, dal 25 ottobre.sarà esposto fisicamente al Salone. Questo minivan completamente elettrico è pensato per chi ama condividere viaggi di piacere o trasferte di lavoro con amici o colleghi. Ilè la massima espressione dell’ospitalità giapponese (omotenashi) unita alle tante tecnologie avanzate a supportosicurezza e del comfort, come ad esempio la guida autonoma. La funzione V2X (Vehicle-to-Everything) e la batteria ad alta capacità consentono di fornire energia elettrica a una ...