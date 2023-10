Nicolò morto a 8 anni di Covid | accusate di omicidio colposo due dottoresse

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 17 ottobre 2023) Dovranno rispondere dii due medici che hanno assistito, un bimbo di 8in ospedale a Frosinone a causa del. Il prossimo 3 novembre le due imputate, una pediatra ed un’anestesista, compariranno davanti giudice per le udienze preliminari. Per quanto riguarda invece altre sei persone coinvolte in questa vicenda, il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione ed il gip ha avallato la sua scelta emettendo il decreto di archiviazione per Valeria Martino, Valerio Genovese, Daniela Venditti, Chiara Maggiani, Leonardo Fragale e Federico Zanin. LEGGI ANCHE: Bruxelles, attentato in centro: il terrorista èI fatti La vicenda risale al 15 luglio scorso quando, residente ad Alatri, viene accompagnato ...