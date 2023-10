Nessuno fa il tifo per i talebani del diesel | ma alcuni politici avrebbero fatto meglio a tacere

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 17 ottobre 2023) Certe volte la cronaca è in grado di far sorgere dubbi anche per le certezze più solide: tipo i fantastici motori elettrici. Ad esempio una sintesi offerta da Rep. a proposito dei tragici incidenti (plurale) di Mestre: “Non ci sono solo l’incidente del 13 ottobre che ha provocato 21 vittime e 15 feriti, e di sabato 14 ottobre, con un bilancio di 13 feriti, a infittire il mistero degli incidenti dei bus di Mestre”. Mesi fa un altro mezzo elettrico, stessa ditta e costruttore, causò un tamponamento. E ora si indaga.dirà che è colpa dell’elettrico in sé, per tenere bordone aidel(basta che Timmermans vada ai giardinetti in bicicletta). Ma sincerità esigerebbe, da tutti, riconoscere che Salvini, con la sua sparata sui mezzi elettrici, non era andato poi così lontano dal bersaglio. Almeno molto meno di ...