Nella nuova puntata in onda su TV8 i viaggiatori mettono alla prova le proprie doti mnemoniche e artistiche con il solito obiettivo | battere gli avversari

(Di martedì 17 ottobre 2023) Mentre Sky annuncia le coppie della prossima edizione, su TV8 continuano le repliche in chiaro di Pechino Express 2023. Stasera alle 21.35 va inla settimadel reality condotto da Costantino della Gherardesca e Enzo Miccio. Dopo la partenza dal villaggio di Awat Awat, si proseguevolta di Mari Mari e Kota Kinabalu. È l’ultima tappa malaysiana della stagione ribattezzata La via delle Indie: iniziata in India, appunto, è proseguita nel Borneo malese per approdare infine in Cambogia. ...