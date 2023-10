Nazionale femminile | Soncin | “Crescita del movimento passa dal rapporto coi club”

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Andrea, commissario tecnico delladi calcio, in un intervista concessa a “La Football”, durante il Festival dello Sport 2023, ha parlato delladelitaliano attraverso ilcoi. L’intento è mettere nella migliore condizione possibile le calciatrici italiane nel momento che vanno a indossare la maglia della. Le parole del CT: “Sono in continuo contatto coi, è importante mettere le calciatrici nella miglior condizione possibile affinché rendano al massimo delle loro possibilità.” “Le calciatrici straniere possono essere un handicap? Alcune di loro hanno portato un upgrade nel nostro campionato in quanto a mentalità. Il malus, è che tolgono spazio alle calciatrici ...