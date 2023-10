(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 16 ott. - "Abbiamo raggiunto l'obiettivo di parlare della, un settore strategico per il nostro Paese che però troppo spesso viene dato per scontato". A dirlo Chiara, ...

A dirlo Chiara, presidente, chiudendo il 'Primo summit della ristorazione collettiva. nuovo codice appalti, futuro del lavoro, numeri e tendenze dalla generazione z', organizzato oggi da ...

Nasi (Cirfood), ‘dare valore a ristorazione collettiva’ La Sicilia

Nasi (Cirfood), 'dare valore a ristorazione collettiva' Adnkronos

Ricordo infatti che la Ristorazione Collettiva ha marginalità molto contenute”. Così Chiara Nasi, presidente Cirfood, a margine del primo ummit della ristorazione collettiva in corso a Reggio Emilia.(Adnkronos) - "Abbiamo raggiunto l'obiettivo di parlare della ristorazione collettiva, un settore strategico per il nostro Paese che però troppo spesso viene dato per scontato". A dirlo Chiara Nasi, p ...