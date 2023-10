Nardò | la meraviglia di un Festival in una meraviglia di città | perché “La Neretina” è un punto di partenza

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 17 ottobre 2023) Roma, 17 ott – Non ero mai stato a. In generale, conosco poco il Salento. Nei dintorni, non ero mai passato neanche da Lecce, unache da anni vorrei visitare, scrutata quasi in modo ossessivo compulsivo tramite google immagini, ma senza mai aver avuto il tempo e la possibilità di vivere realmente. La mia conoscenza “pura” della Puglia si limita a Bari o al Nord, alla zona del Gargano, apprezzata soprattutto per le cittadine costiere (di Peschici, in particolare, serberò sempre un ricordo vivo). In ogni caso, il mio approccio alletterario organizzato aera, inizialmente, neutrale. Della cittadina qualcuno mi aveva parlato bene, ma non sapevo praticamente nulla., ladi unin una ...