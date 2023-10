Nardi-Thiem oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Atp Anversa 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 17 ottobre 2023) Lucaaffronterà Dominical primo turno dell’ATP 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. La finora giovane carriera del tennista marchigiano è caratterizzata da una certa incostanza di risultati e anche in questolo si è potuto vedere. Settimane in cui tutto sembra girare per il verso giusto alternati a periodi di rottura prolungata. Sul veloce indoor Luca può esprimersi bene e lo stato di forma è buono, considerato che nelle ultime settimane ha raggiunto buoni piazzamenti a livello challenger.non sarà certo il top-5 ammirato in passato, ma tutto sommato negli ultimi mesi ha mostrato qualche segnale di crescita. SEGUI LAPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI...