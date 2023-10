Napoli | novità sulle condizioni di Osimhen dopo l’infortunio

Leggi su calcionews24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Il Napol ha dato un aggiornamentofisiche dil’ultimo infortunio. I dettagli Di seguito il report del, con un aggiornamento su Victor. PAROLE – «Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona in programma sabato allo Stadio Bentegodi alle ore 15 per la nona giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la seduta con attivazione a secco seguita da lavoro sul possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tattico e partitina a campo ridotto. Zielinski, rientrato dal doppio impegno con la Nazionale, ha svolto terapie e lavoro personalizzato in campo e palestra. Anguissa,e Juan Jesus hanno svolto terapie».