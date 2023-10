Napoli | infortuni senza fine | Zielinski in dubbio per Verona

Leggi su napolipiu

(Di martedì 17 ottobre 2023) Ilperde pezzi in vista della sfida col: dopo Osimhen si ferma, a rischio per la trasferta di Sabato al Bentegodi. Notizie calcio– Non si fermano gliin casa. Dopo lo stop di Osimhen, ancherischia di saltare la trasferta di. Nell’allenamento odierno il centrocampista polacco, reduce dagli impegni con la nazionale, ha svolto terapie e lavoro personalizzatounirsi al gruppo. La sua preper la sfida di sabato al Bentegodi è dunque in forte. Osimhen, Anguissa e Juan Jesus hanno invece proseguito le terapie e non recupereranno. Il, già privo del bomber nigeriano, vede dunque assottigliarsi le ...