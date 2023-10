Napoli Arrestato il cantante neomelodico Tony Colombo e la moglie Tina Rispoli

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 17 ottobre 2023) Martedì matblitz anticamorra contro il clan Di Lauro. I Carabinieri dihanno27 persone. In manette sono finiti anche Vincenzo Di Lauro, figlio del capo clan Paolo, ile la, vedova del boss Gaetano Marino. L’indagine della Dda si è incentrata sulle attività imprenditoriali e finanziarie del gruppo criminale di Secondigliano. I Carabinieri hanno sequestrato beni per 8 milioni. Tra i destari delle misure cautelari anche un autista che prestava servizio per la Direzione Distrettuale Antimafia, in passato sottoposto ad una perquisizione. Al dipendente del Ministero della Giustizia il Ros e i carabinieri di ...