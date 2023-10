Napocalisse

Leggi su ultimouomo

(Di martedì 17 ottobre 2023) Preludio È il 19 marzo 2023, a Torino fanno in media 15° cg, 1021 hPa, e allo stadio Olimpico il Napoli di Spalletti regola la formazione di Juric con uno 0-4 che traduce con esattezza la differenza tra le due squadre. Il terzo gol è forse quello che restituisce meglio l’idea di cosa il Napoli faceva ai suoi avversarsi. Rimessa laterale sulla destra, una decina di metri prima del centrocampo. Di Lorenzo la batte su Anguissa prima di lanciarsi in diagonale verso il centro del campo. Il camerunese si libera di Ricci con un sombrero, servendo la corsa del compagno. Il terzino può andare in percussione, raggiungendo la trequarti campo e aprendo verso Kvaratskhelia largo a sinistra. Il georgiano punta Singo, che sembra terrorizzato alla sola di idea di affrontare il numero 77, temporeggia, e con un colpo di tacco favorisce la sovrapposizione di Olivera sul fondo. Il cross del mancino è ...