Musicultura 2024 | Ermal Meta | Piero Pelù e Dardust nel Comitato Artistico di Garanzia

Leggi su funweek

(Di martedì 17 ottobre 2023) Sono aperte le iscrizioni per partecipare al prestigioso concorso, che da oltre tre decenni cerca e valorizza nuovi talenti nel panorama della canzone italiana. Il bando per prendere parte alla XXXV edizione è aperto fino all’8 novembre e per partecipare occorre aver compiuto 18 anni ed essere autori o coautori delle canzoni che si interpretano. Non esistono, invece, sbarramenti rispetto alle “categorie musicali”. In palio, per il vincitore assoluto, 20mila euro grazie al contributo del Premio Banca Macerata che fornisce un sostegno concreto per avviare o sviluppare una carriera indipendente. In attesa di conoscere i partecipanti,annuncia l’ingresso di nuovi nomi neldi. A unirsi al team che supporta ...