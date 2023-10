Musica ed emozioni | a Ranica viaggio nella canzone del Novecento

Leggi su bergamonews

(Di martedì 17 ottobre 2023). La Parrocchia dipropone per sabato 21 ottobre, con inizio alle 20.45, un appuntamento unico, una vera e propria carrellata nell’universo delladel, che a partire da alcune celebri melodie napoletane toccherà vari generi, dal pop al rock allad’autore, con qualche meditata incursione nell eper film. Il tutto arrangiato e riletto secondo moduli cari alla prassi del jazz. La notizia in sé potrebbe anche non costituire nulla di particolarmente clamoroso se non fosse per il fatto che, a supportare tale autentica metamorfosi costituzionale sarà, con il suo variopinto arcobaleno di sonorità, lo storico organo Serassi collocato in cantoriaParrocchiale, costruito nel 1802 da ...