Mugnano | lo spettacolo dell’istituto del Sacro Cuore di Gesù in piazza

Nel 2022 "Ronzitorio", per Parthenium Calling, in località Campo Spina, adel Cardinale (Av)... alla cultura; un'opera di stimolo per sostenere l'arte, la musica, lo. @dpadonoallarte ...

MUGNANO. Da Biagio Izzo allo spettacolo pirotecnico, tutte le novità della Festa del Sacro Cuore L' Altra Notizia