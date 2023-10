MTV EMA 2023 | gli ospiti | da David Guetta a Jung Kook e Ozuna

(Di martedì 17 ottobre 2023) Un parterre stellare di artisti per gli MTV EMAs, sul palco dadei BTS fino ad, il cast MTV ha annunciato oggi la lista degli artisti provenienti da tutto il mondo pronti a esibirsi dal vivo a Parigi in occasione degli MTV EMAs. MTV ha anche svelato i nomi delle celebrities che saliranno sul palco come presentatori nelle categorie premiate di quest’anno. Anne-Marie – reduce dal lancio del suo terzo album, i fan degli MTV EMA saranno deliziati dalle parole schiette di Anne-Marie e dalla sua potente voce a Parigi. Con i suoi ultimi successi Unhealthy con Shania Twain e Baby Don’t Hurt Me, colonna sonora dell’estate candidata come Best Collaboratio” all’edizione di quest’anno, Anne-Marie porterà sul palco degli MTV EMA la sua ...

... candidata nella categoria Best Collaboration; Coi Leray, pronta per la sua esibizione di debutto ai premi europei, candidata come Best Collaboration e Best New Artist agli; David Guetta, ...

MTV EMA 2023, i performer: Anne-Marie, Jung Kook, Thirty Seconds ... MTV Italia

Guetta, Thirty Seconds To Mars, Ozuna agli Mtv EMAs 2023 Agenzia ANSA

MTV EMA 2023: i cantanti che si esibiranno sul palco, svelata la line up ufficiale dell'evento in scena il 5 novembre.MTV has revealed a host of musicians who will perform at this year’s Europe Music Awards (EMAs) in Paris. Jung Kook, of K-pop icons BTS, who has scored three 2023 MTV EMA nominations including best ...