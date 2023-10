MotoGp 2023 | Agostini | “Bagnaia favorito contro Martin per il titolo | ecco perché”

(Di martedì 17 ottobre 2023) (Adnkronos) – Pha un vantaggio nel duello con Jorgeper il. Parola di Giacomo, che all'Adnkronos analizza la sfida tra il pilota italiano della Ducati, campione del mondo in carica e leader iridati, e lo spagnolo della Pramac, che punta a conquistare la corona nella classe regina del Motomondiale. "Difficile stabilire chi sianel duello mondiale ditra. Sono due grandi piloti e lo hanno dimostrato in tutta questa stagione, velocissimi. Entrambi hanno fatto qualche errore ma quando guidi al limite ci può stare. In queste ultime 5 gare mi aspetto equilibrio e spettacolo in pista", dice. ...

Il campione del mondo reduce dal trionfo in Indonesia, lo spagnolo riparte dopo un errore Pecco Bagnaia ha un vantaggio nel duello con Jorge Martin per il titolo. Parola di Giacomo Agostini , che all'Adnkronos analizza la sfida tra il pilota italiano della Ducati, campione del mondo in carica e leader iridati, e lo spagnolo della Pramac, che punta ...

MotoGP 2023. GP dell'Indonesia. Jorge Martin non si arrende e rilancia: "Non penso che Pecco Bagnaia abbia la mia ... Moto.it

MotoGp 2023, Bagnaia e Martin per il titolo: il pronostico di Giacomo Agostini Adnkronos

(Adnkronos) – Pecco Bagnaia ha un vantaggio nel duello con Jorge Martin per il titolo MotoGp 2023. Parola di Giacomo Agostini, che all’Adnkronos analizza la sfida tra il pilota italiano della Ducati, ...Come cambiano gli stati d'animo quando una caduta rimette in discussione tutto. E non stiamo parlando di quelle di Marc ...