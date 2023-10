Morto uno degli italiani dispersi dopo l’attacco di Hamas | Kipnis aveva 65 anni ed era sulla sedia a rotelle

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’Italia piange la prima vittima accertata deldia Israele dello scorso 7 ottobre. Il MinisteroAffari Esteri ha reso noto che «le Autorità israeliane hanno certificato, attraverso esame DNA, il decesso di Eviatar Moshe, cittadino italiano-israeliano di 65, irreperibile da sabato 7 ottobreterroristico contro il kibbutz di Be’eri». «L’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv è in contatto con la famiglia per assicurare loro ogni possibile assistenza in questo difficile momento», si legge in un comunicato. «Sono rimasti in due gliche sono scomparsi, probabilmente sono ostaggi, non lo sappiamo» e «continuerò a lavorare per cercare di liberare gli altriche mi auguro siano vivi, ...